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    Начальник службы: За шесть месяцев этого года в Азербайджан прибыло 747 107 иностранцев и лиц без гражданства

    За первое полугодие принято 5391 решение, связанное с депортацией в течение 48 часов

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Государственной миграционной службе (ГМС) прошло служебное совещание, посвященное итогам первой половины 2017 года. 

    Как сообщили Report в службе, на совещании с участием руководителей структурных отделов службы, с отчетным докладом выступил начальник ГМС, советник государственной миграционной службы II класса Фирудин Набиев

    По его словам, работы, проводимые на пути развития сектора туризма, применение системы "ASAN viza", стабильность привели к заметному росту статистики посетивших Азербайджан за последние 6 месяцев иностранцев. 

    Ф.Набиев сказал что 747 107 иностранцев и лиц без гражданства, из посетивших страну в первую половину этого года 1  199 770 людей, были зарегистрированы через Единую миграционную информационную систему (ЕМИС). В соответствующий период 2016 года данная статистика составила 529 924 в 955 279 случаях. 

    Он отметил, что за первое полугодие обратились 328 159 иностранцев и лиц без гражданства в связи с регистрацией по месту жительства, что также значительно превосходит показатель соответствующего периода прошлого года. 

    В первом полугодии в соответствии с Кодексом административных правонарушений было принято 5391 решение, связанное со штрафом и депортацией в течение 48 часов.  

    В отчетный период в Государственную миграционную службу поступило 45.099 обращений, связанных с получением разрешения на въезд и пребывание на территории Азербайджана, определением статуса беженца, принятием и восстановлением гражданства и пр. Каждое обращение было по отдельности рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства и принято соответствующее решение. 

    За 6 месяцев в Call-центр службы поступило 46 992 звонка. 

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