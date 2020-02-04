Наблюдательная миссия ШОС приступила к работе в Азербайджане

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала свою работу за ходом подготовки и проведением внеочередных выборов в парламент, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля. Как сообщает Report, миссию возглавляет заместитель Генерального секретаря ШОС Шерали Джонон.

В состав Миссии вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС.

Члены миссии развернут наблюдение в столице Баку и в населённых пунктах Абшеронского полуострова, в городах Сумгаит, Ширван, а также на прилегающих к ним территориях.

Работа Миссии будет сосредоточена на изучении готовности избирательных участков, наблюдении за ходом голосования, организации предвыборной кампании, подсчёте голосов, а также на опросах проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей, и завершит свою работу 10 февраля.