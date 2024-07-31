Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ с завтрашнего дня начнет работать в Азербайджане

С завтрашнего дня в Азербайджане в связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами начнет действовать наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ.

С завтрашнего дня в Азербайджане в связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами начнет действовать наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом глава миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Дитмир Бушати заявил на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что по случаю начала деятельности долгосрочной наблюдательной миссии 1 августа состоится пресс-конференция и рассказал о работе, которую предстоит проделать миссии в ближайшие шесть недель.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 сентября.