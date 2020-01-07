Долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Азербайджан

Долгосрочная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибыла в Азербайджан.
Как сообщает Report, делегацию наблюдателей возглавляет Питер Тейлер (Peter Tejler) (Швеция).
Сегодня наблюдатели проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о своих планах по наблюдению за подготовкой к выборам.
Ранее сообщалось, что БДИПЧ ОБСЕ направит в Азербайджан 30 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей в связи с предстоящими 9 февраля парламентскими выборами.
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