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Долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Азербайджан

Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Азербайджан
© Report / Elchin Murad

Долгосрочная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегацию наблюдателей возглавляет Питер Тейлер (Peter Tejler) (Швеция).

Сегодня наблюдатели проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о своих планах по наблюдению за подготовкой к выборам.

Ранее сообщалось, что БДИПЧ ОБСЕ  направит в Азербайджан 30 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей в связи с предстоящими 9 февраля парламентскими выборами. 

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