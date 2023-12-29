Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ начала свою работу в Азербайджане

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане начала свою деятельность.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане начала свою деятельность.

Как сообщает Report, об этом глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи (Eoghan Murphy) заявил на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в наблюдательную миссию входят 11 международных экспертов из 9 стран-членов ОБСЕ, 280 членов краткосрочной миссии, которые будут наблюдать за ходом избирательного процесса в день выборов, и 26 наблюдателей долгосрочной миссии, которые прибудут в страну 3 января.

"Наша роль состоит исключительно в наблюдении за ходом избирательного процесса. За две недели до дня выборов мы представим промежуточный отчет. И на следующий день после выборов, 8 февраля, проведем пресс-конференцию по итогам своего наблюдения",- сказал Мерфи.

"Мы уже встретились с представителями МИД и представили свою команду. В свою очередь, азербайджанская сторона нас очень хорошо встретила",- добавил он.

Глава миссии подчеркнул, что ОБСЕ уже 12 раз наблюдала за выборами в Азербайджане, в предыдущий раз это были парламентские выборы, прошедшие в 2020 году.