Наблюдательная делегация ПАСЕ прибудет в Баку 7 февраля

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с Фрэнком Швабе отправится в Азербайджан для наблюдения за ходом досрочных парламентских выборов 9 февраля. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, делегация прибудет в Баку 7 февраля.

В день выборов наблюдатели ПАСЕ совместно с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будут мониторить ход голосования.

Их совместная пресс-конференция запланирована на 10 февраля.