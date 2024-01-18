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Наблюдатели МПА СНГ будут следить за голосованием в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге

Наблюдатели МПА СНГ будут следить за голосованием в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах 7 февраля будут следить за ходом голосования, которое пройдет в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 14:26
Наблюдатели МПА СНГ будут следить за голосованием в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге

Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах 7 февраля будут следить за ходом голосования, которое пройдет в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе визита заместителя председателя МПА СНГ, руководителя Центра мониторинга развития демократии Ивана Мушкета в Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи была достигнута договоренность, что наблюдатели МПА СНГ будут следить за ходом голосования на избирательном участке, который будет действовать при Генеральном консульстве.

Отмечается, что в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1 030 избирателей.

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Версия на азербайджанском языке MDB PA müşahidəçiləri Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda səsverməni izləyəcəklər

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