Наблюдатели МПА СНГ будут следить за голосованием в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге

Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах 7 февраля будут следить за ходом голосования, которое пройдет в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах 7 февраля будут следить за ходом голосования, которое пройдет в Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе визита заместителя председателя МПА СНГ, руководителя Центра мониторинга развития демократии Ивана Мушкета в Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи была достигнута договоренность, что наблюдатели МПА СНГ будут следить за ходом голосования на избирательном участке, который будет действовать при Генеральном консульстве.

Отмечается, что в Генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1 030 избирателей.