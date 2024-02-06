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Наблюдатели от ПА ОБСЕ и ТюркПА посетили посольство Турции в Баку

Наблюдатели от ПА ОБСЕ и ТюркПА посетили посольство Турции в Баку В посольстве Турции в Баку состоялась встреча наблюдателей от турецкого парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ТюркПА, прибывших в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 12:37
Наблюдатели от ПА ОБСЕ и ТюркПА посетили посольство Турции в Баку

В посольстве Турции в Баку состоялась встреча с наблюдателями от турецкого парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ТюркПА, прибывшими в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Наблюдатели на президентских выборах 7 февраля от Великого национального собрания Турции, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ТюркПА, а также турецкие парламентарии, входящие в межпарламентскую группу дружбы, посетили наше посольство. Мы проинформировали гостей о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Турцией и деятельности посольства", - написал посол.

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Версия на азербайджанском языке Seçkiləri müşahidə edəcək türk təşkilatları və ATƏT PA nümayəndələri Türkiyə səfirliyində olublar

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