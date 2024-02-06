Наблюдатели от ПА ОБСЕ и ТюркПА посетили посольство Турции в Баку
Наблюдатели от ПА ОБСЕ и ТюркПА посетили посольство Турции в БакуВ посольстве Турции в Баку состоялась встреча наблюдателей от турецкого парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ТюркПА, прибывших в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов.
В посольстве Турции в Баку состоялась встреча с наблюдателями от турецкого парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ТюркПА, прибывшими в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов.
Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Наблюдатели на президентских выборах 7 февраля от Великого национального собрания Турции, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ТюркПА, а также турецкие парламентарии, входящие в межпарламентскую группу дружбы, посетили наше посольство. Мы проинформировали гостей о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Турцией и деятельности посольства", - написал посол.
Kardeş Azerbaycan’da 7 Şubat’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gözlemci olarak görev yapacak TBMM TÜRKPA, AGİTPA ve Parlamentolarası Dostluk Grubundan Milletvekillerimizi Büyükelçiliğimizde ağırladık. ikili ilişkiler ve çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. pic.twitter.com/r0zIg4iJbS