Наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге референдума в Азербайджане

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств будет проводить мониторинг референдума по внесению изменений в Конституцию Азербайджана, который состоится 26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МПА СНГ, миссия была приглашена для мониторинга референдума азербайджанской стороной. Соответствующее приглашение поступило в адрес председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко от председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова.

Для мониторинга референдума МПА СНГ направит в Азербайджан депутатов и представителей парламентов государств - участников МПА СНГ, а также сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ.