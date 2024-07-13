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Наблюдатели от МПА СНГ будут мониторить внеочередные выборы в Милли Меджлис

Наблюдатели от МПА СНГ будут мониторить внеочередные выборы в Милли Меджлис Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) будут вести мониторинг внеочередных выборов в Милли Меджлис - парламент Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.
Внешняя политика
13 июля 2024 г. 14:42
Наблюдатели от МПА СНГ будут мониторить внеочередные выборы в Милли Меджлис

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) будут вести мониторинг внеочередных выборов в Милли Меджлис - парламент Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно информации, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев станет координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах.

Его кандидатуру предложила председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета МПА СНГ.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке MDB PA-nın nümayəndələri Milli Məclisə növbədənkənar seçkiləri müşahidə edəcək

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