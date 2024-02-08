Наблюдатели от Азиатской парламентской ассамблеи высоко оценили организацию выборов в Азербайджане

Наблюдатели от Азиатской парламентской ассамблеи высоко оценили организацию и активное участие избирателей на президентских выборах в Азербайджане.

Наблюдатели от Азиатской парламентской ассамблеи высоко оценили организацию и активное участие избирателей на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди заявил на пресс-конференции в Баку.

"Мы стали свидетелями активного участия народа Азербайджан в президентских выборах, и я хотел бы поздравить народ, правительство и парламент Азербайджана с хорошо организованными выборами", - сказал он.

Еще один представитель делегации Азиатской парламентской ассамблеи депутат Ильяс Топсакал отметил, что они наблюдали за выборами во многих странах мира, но были поражены высокой организацией голосования в Азербайджане.

"Мы наблюдаем за выборами во многих частях мира. С точки зрения безопасности, которая является одним из наиболее важных исходных методов выборов, мы стали свидетелями того, что выборы в Азербайджане проходят на самом высоком уровне, люди активно голосовали. Эти выборы прошли в праздничной атмосфере", сказал Топсакал.

Наблюдатель также отметил, что выборы были технически хорошо организованы, все сотрудники избирательных комиссий были беспристрастными, внимательными и аккуратными.