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Наблюдатели МПА СНГ приступают к мониторингу выборов в Азербайджане

Наблюдатели МПА СНГ приступают к мониторингу выборов в Азербайджане Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ 4 февраля начинают краткосрочный мониторинг в рамках досрочных президентских выборов в Азербайджане.
Внешняя политика
4 февраля 2024 г. 00:00
Наблюдатели МПА СНГ приступают к мониторингу выборов в Азербайджане

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ 4 февраля начинают краткосрочный мониторинг в рамках досрочных президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, 4-6 февраля запланированы встречи с избирательными штабами кандидатов, руководством Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Конституционного суда и Милли Меджлиса.

В составе группы аккредитованы депутаты и сенаторы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

В состав группы также войдут должностные лица Ассамблеи во главе с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.

Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ посетят избирательные участки в Баку и регионах Азербайджана. Также будет проведен мониторинг на участках, организованных в диппредставительствах страны за рубежом.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən MDB PA müşahidəçiləri Azərbaycanda seçkilərin qısamüddətli monitorinqinə başlayır

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