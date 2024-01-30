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Наблюдатели МПА СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане 4 февраля

Наблюдатели МПА СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане 4 февраля Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ начнут краткосрочный мониторинг в Азербайджане 4 февраля.
Внешняя политика
30 января 2024 г. 13:56
Наблюдатели МПА СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане 4 февраля

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане 4 февраля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

Согласно информации, 4-6 февраля запланированы встречи с избирательными штабами кандидатов, руководством Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Конституционного суда и Милли Меджлиса.

В составе группы аккредитованы депутаты и сенаторы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

В состав группы также войдут должностные лица Ассамблеи во главе с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

7 февраля международные наблюдатели от МПА СНГ посетят избирательные участки в Баку и регионах Азербайджана. Также будет организован мониторинг на зарубежных участках.

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Версия на азербайджанском языке MDB PA müşahidəçiləri fevralın 4-dən Azərbaycanda seçkilərin qısamüddətli monitorinqinə başlayacaqlar

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