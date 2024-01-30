Наблюдатели МПА СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане 4 февраля

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Азербайджане 4 февраля.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МПА СНГ.
Согласно информации, 4-6 февраля запланированы встречи с избирательными штабами кандидатов, руководством Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Конституционного суда и Милли Меджлиса.
В составе группы аккредитованы депутаты и сенаторы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане будет возглавлять заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.
В состав группы также войдут должностные лица Ассамблеи во главе с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.
7 февраля международные наблюдатели от МПА СНГ посетят избирательные участки в Баку и регионах Азербайджана. Также будет организован мониторинг на зарубежных участках.