Наблюдатель МПА СНГ: Жалоб на нарушения в ходе выборов не было

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Сегодняшние выборы проводятся в строгом соответствии с законодательством Азербайджана и международными обязательствами страны по обеспечению и соблюдению общепризнанных стандартов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству, член наблюдательной миссии МПА СНГ Александр Башкин.

По его словам, наблюдатели миссии от МПА СНГ сегодня присутствовали на открытии избирательного участка, а затем посетили и ряд других.

"Обратила на себя внимание очень доброжелательная и спокойная атмосфера на избирательных участках. То есть, отсутствие какой-либо конфликтной или негативной ауры. И это несмотря на то, что есть очень большое количество наблюдателей от самых различных партий и кандидатов, которые являются друг другу конкурентами, общее отношение к этому процессу очень позитивное и ответственное. Тем не менее, никому из них не удалось заметить каких-либо нарушений, соответствующих жалоб не поступало. Не было и жалоб со стороны избирателей. Я хорошо знаю избирательное законодательство Азербайджана и вижу, что все, что требует законодательство, неукоснительно выполняется", - заявил А.Башкин.