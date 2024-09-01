Наблюдатель от МПА СНГ: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке.
Как сообщает нахчыванское бюро
По его словам, выборы прошли в полном соответствии с законодательством страны.
"Сегодня утром я побывал на избирательном участке №12 Нахчыванского городского избирательного округа №4, где наблюдал активное участие граждан в избирательном процессе. Я также посетил другие районы Нахчыванской Автономной Республики. Мне удалось побывать в поселке Гейдарабад, Джульфинском и Ордубадском районах. Хочу отметить, что везде наблюдалась высокая активность избирателей. Процесс прошел в соответствии с законодательством", - добавил Ю.Волков.