Наблюдатель от МПА СНГ: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке.

Как сообщает нахчыванское бюро Report , об этом журналистам заявил наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Юрий Волков, следивший за ходом голосования на избирательных участках в Нахчыванской АР.

По его словам, выборы прошли в полном соответствии с законодательством страны.

"Сегодня утром я побывал на избирательном участке №12 Нахчыванского городского избирательного округа №4, где наблюдал активное участие граждан в избирательном процессе. Я также посетил другие районы Нахчыванской Автономной Республики. Мне удалось побывать в поселке Гейдарабад, Джульфинском и Ордубадском районах. Хочу отметить, что везде наблюдалась высокая активность избирателей. Процесс прошел в соответствии с законодательством", - добавил Ю.Волков.