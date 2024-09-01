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Наблюдатель от МПА СНГ: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

Наблюдатель от МПА СНГ: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке.
Внешняя политика
1 сентября 2024 г. 22:40
Наблюдатель от МПА СНГ: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в прозрачной обстановке.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявил наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Юрий Волков, следивший за ходом голосования на избирательных участках в Нахчыванской АР.

По его словам, выборы прошли в полном соответствии с законодательством страны.

"Сегодня утром я побывал на избирательном участке №12 Нахчыванского городского избирательного округа №4, где наблюдал активное участие граждан в избирательном процессе. Я также посетил другие районы Нахчыванской Автономной Республики. Мне удалось побывать в поселке Гейдарабад, Джульфинском и Ордубадском районах. Хочу отметить, что везде наблюдалась высокая активность избирателей. Процесс прошел в соответствии с законодательством", - добавил Ю.Волков.

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Версия на азербайджанском языке MDB PA-nın müşahidəçisi: Seçkilər demokratik və şəffaf şəraitdə keçirilib

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