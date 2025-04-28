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Набиль Айяд: Азербайджан способен возглавить усилия НПО в борьбе с изменением климата

Набиль Айяд: Азербайджан способен возглавить усилия НПО в борьбе с изменением климата Азербайджан обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы возглавить усилия по укреплению роли НПО, как мощной движущей силы в борьбе с изменением климата и продвижении преобразований на Глобальном Юге.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 10:58
Набиль Айяд: Азербайджан способен возглавить усилия НПО в борьбе с изменением климата

Азербайджан обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы возглавить усилия по укреплению роли неправительственных организаций как мощной движущей силы в борьбе с изменением климата и продвижении преобразований на Глобальном Юге.

Как передает Report, об этом директор Дипломатической академии Глобальной Европы Европейского университета прикладных наук (Великобритания) Набиль Айяд заявил на церемонии открытия учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

По словам Набиля Айяда, страны Глобального Юга сегодня находятся на переднем крае последствий изменения климата, сталкиваясь с серьезными и непропорциональными вызовами, вызванными экстремальными погодными явлениями, такими как повышение уровня моря и растущая деградация окружающей среды.

"Несмотря на эти трудности, именно устойчивость, изобретательность и солидарность НПО Глобального Юга дают серьезные основания для оптимизма. Глобальный Юг богат культурными и природными ресурсами, обладает творческим потенциалом, жизнестойкостью и способностью к мобилизации широких масс", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Nabil Ayyad: Azərbaycan QHT-lərin rolunun gücləndirilməsində liderliyi öz üzərinə götürə bilər
Версия на английском языке Nabil Ayad: Azerbaijan well-positioned to lead strengthening of NGOs' role

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