На конференции в Женеве решено проводить регулярные заседания для борьбы с французским колониализмом

Руководители политических партий, борющихся за независимость во французских колониях, участвовавшие в международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в женевском офисе ООН, провели отдельное заседание и пришли к соглашению по ряду

Руководители политических партий, борющихся за независимость во французских колониях, участвовавшие в международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой в женевском офисе ООН, провели отдельное заседание и пришли к соглашению по ряду вопросов.

Как сообщает Report, собравшиеся в рамках международной конференции ”Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" организации из Французской Гвианы (MDES), Мартиники (MODEMAS и PALİMA), Корсики (Свободная Корсика), Гваделупы (ANG, CİPPA, CİPN, FKNG, KSG, MIR Guadeloupe и UPLG), Французской Полинезии (самоназвание Ma’o Nuii) (TAVİNİ Huiraatiraa) и KANAKY (Новая Каледония) (FLNKS, MJKF), ведущие борьбу за независимость, обменялись мнениями о текущей политической ситуации в своих странах с целью усиления возможностей для реализации совместных шагов по достижению своих политических целей в отношении полного суверенитета.

Стороны решили вести организованную борьбу на международном, региональном и национальном уровнях. Участники договорились о проведении встреч на регулярной основе с целью консолидации совместной деятельности для проявления политической солидарности.

На первом заседании будет определена политическая повестка дня.