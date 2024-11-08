Cпециальная световая проекция по случаю Дня Победы показана на здании Национальной библиотеки в Минске

По случаю Дня Победы Азербайджана на здании Национальной библиотеки в столице Беларуси Минске была показана специальная световая проекция с изображением флага Азербайджана и символов Победы.
Как сообщает Report, проекция появилась на здании по инициативе действующего в Беларуси Торгового дома Азербайджана.
Представители Торгового дома Азербайджана в Беларуси отметили, что подобные мероприятия имеют большое значение с точки зрения ознакомления белорусской общественности с азербайджанской культурой и историей.