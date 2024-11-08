О нас

Cпециальная световая проекция по случаю Дня Победы показана на здании Национальной библиотеки в Минске

Cпециальная световая проекция по случаю Дня Победы показана на здании Национальной библиотеки в Минске С Азертаджа
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 12:14
Cпециальная световая проекция по случаю Дня Победы показана на здании Национальной библиотеки в Минске

По случаю Дня Победы Азербайджана на здании Национальной библиотеки в столице Беларуси Минске была показана специальная световая проекция с изображением флага Азербайджана и символов Победы.

Как сообщает Report, проекция появилась на здании по инициативе действующего в Беларуси Торгового дома Азербайджана.

Представители Торгового дома Азербайджана в Беларуси отметили, что подобные мероприятия имеют большое значение с точки зрения ознакомления белорусской общественности с азербайджанской культурой и историей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Minsk Milli Kitabxanasında Azərbaycanın Zəfər Günü xüsusi işıq proyeksiyası ilə nümayiş etdirilib

Другие новости из категории

Президент Турции: Победа Азербайджана стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира
Президент Турции: Победа Азербайджана стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира
8 ноября 2024 г. 13:34
МИД Пакистана поздравил Азербайджан по случаю Дня Победы
МИД Пакистана поздравил Азербайджан по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 13:30
В Туркменистане отметили День Победы
ФотоВ Туркменистане отметили День Победы
8 ноября 2024 г. 13:07
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном
8 ноября 2024 г. 12:27
Утвержден документ о сотрудничестве Азербайджана с Россией в сфере карантина и защиты растений 
Утвержден документ о сотрудничестве Азербайджана с Россией в сфере карантина и защиты растений 
8 ноября 2024 г. 12:27
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном и ООН
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном и ООН
8 ноября 2024 г. 12:11
МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября
МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября
8 ноября 2024 г. 11:23
В Тиране установлены билборды, посвященные Дню Победы Азербайджана
В Тиране установлены билборды, посвященные Дню Победы Азербайджана
8 ноября 2024 г. 11:22
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 11:17
День Победы отметили в посольстве Азербайджана в Иране
ФотоДень Победы отметили в посольстве Азербайджана в Иране
8 ноября 2024 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi