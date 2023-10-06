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На заседании Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о росте исламофобии и антисемитизма в Армении

На заседании Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о росте исламофобии и антисемитизма в Армении Сегодня в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве было представлено видеообращение председателя Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиля Искендерли о случаях исламофобии и антисемитизма в Армении.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 17:21
На заседании Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о росте исламофобии и антисемитизма в Армении

Сегодня в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве было представлено видеообращение председателя Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиля Искендерли о случаях исламофобии и антисемитизма в Армении.

Как сообщает Report, видеообращение было продемонстрировано во время пленарного заседания на тему "Причины религиозной ненависти и их влияние на права человека".

В обращении говорится, что сегодня в Армении наблюдается рост случаев исламофобии и антисемитизма: "В частности, большую обеспокоенность вызывает отрицание прав азербайджанских беженцев на возвращение в Армению, а также акты антисемитского вандализма. Этнические чистки против азербайджанцев, полное уничтожение и разрушение мусульманских памятников - явное проявление глубоко укоренившейся в Армении исламофобии".

Было отмечено, что недавно в Армении неизвестные облили фасад синагоги красной краской, в соцсетях начали распространяться лозунги "Каждый раввин станет нашей мишенью".

"Только сосуществование различных этнических групп в мультикультурном обществе может предотвратить религиозную ненависть, царящую в моноэтнической Армении", - говорится в видеообращении.

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Версия на английском языке Issue of Islamophobia and anti-Semitism in Armenia raised at meeting of UN Council
Версия на азербайджанском языке BMT Şurasının iclasında Ermənistanda islamofobiya və antisemitizmin artması barədə məsələ qaldırılıb

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