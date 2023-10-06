На заседании Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о росте исламофобии и антисемитизма в Армении

Сегодня в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве было представлено видеообращение председателя Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиля Искендерли о случаях исламофобии и антисемитизма в Армении.
Как сообщает Report, видеообращение было продемонстрировано во время пленарного заседания на тему "Причины религиозной ненависти и их влияние на права человека".
В обращении говорится, что сегодня в Армении наблюдается рост случаев исламофобии и антисемитизма: "В частности, большую обеспокоенность вызывает отрицание прав азербайджанских беженцев на возвращение в Армению, а также акты антисемитского вандализма. Этнические чистки против азербайджанцев, полное уничтожение и разрушение мусульманских памятников - явное проявление глубоко укоренившейся в Армении исламофобии".
Было отмечено, что недавно в Армении неизвестные облили фасад синагоги красной краской, в соцсетях начали распространяться лозунги "Каждый раввин станет нашей мишенью".
"Только сосуществование различных этнических групп в мультикультурном обществе может предотвратить религиозную ненависть, царящую в моноэтнической Армении", - говорится в видеообращении.