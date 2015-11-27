На заседании Совета МПА СНГ обсуждена работа наблюдателей по мониторингу выборов в Азербайджане

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире МПА СНГ состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Report со ссылкой на МПА СНГ, члены Совета обсудили проект Перспективного плана разработки и принятия модельных законов на 2016–2020 годы, статус МПА СНГ в Межпарламентском союзе, работу международных наблюдателей от МПА СНГ по мониторингу выборов президента Казахстана, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана, президента Беларуси, депутатов Милли Меджлиса Азербайджана, членов Маджлиси Оли Таджикистана и подготовке к наблюдению за проведением референдума по изменениям в Конституцию Армении.

Подведены итоги выполнения плана мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне, проведения Евразийского женского форума, обсуждались вопросы присуждения премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова.

Председатель Исполнительного Комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал участников о решениях Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.