На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи агрессией Армении против Азербайджана

22-23 марта в Исламабаде, Исламская Республика Пакистан, состоялась 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему «Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития».

22-23 марта в Исламабаде, Исламская Республика Пакистан, состоялась 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему "Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития".

Как передает Report со ссылкой на МИД, на сессии были обсуждены многие темы, связанные с исламским миром, в том числе деятельность Генерального секретариата ОИС по реализации резолюций, принятых по Палестине и Иерусалиму. На сессии также обсуждались другие политические вопросы, в частности, события в Афганистане и его гуманитарные последствия для афганского народа, ситуация в Джамму и Кашмире.

Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым. Выступая на заседании, заместитель министра проинформировал участников о позиции нашей страны по ряду принципиальных вопросов.

В рамках 48-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС были приняты охватывающие политические, экономические и культурные вопросы, связанные с последствиями агрессии Армении против Азербайджана четыре резолюции: "Ликвидация последствий агрессии Армении против Азербайджана", "Оказание экономической помощи Азербайджанской Республике", "Разрушение памятников культуры и истории, относящихся к исламской культуре, на территории Азербайджана в результате агрессии Армении" и "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни".

Отметим, что в эти резолюции, традиционно принимаемые ежегодно ОИС, включены новые положения с учетом текущей ситуации в регионе.