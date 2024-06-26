На заседании ОБСЕ обсуждалось право западных азербайджанцев на возвращение

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы на заседании ОБСЕ рассказала о правах западных азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли.

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы на заседании ОБСЕ рассказала о правах западных азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли.

Как сообщает Report, председатель Совета женщин Общины Западного Азербайджана Малахат Ибрагимгызы приняла участие в третьем дополнительном заседании ОБСЕ по правам человека на тему "Терпимость, недискриминация и гендерное равенство", прошедшем 24-25 июня в Вене (Австрия).

Выступая на мероприятии от имени Общины Западного Азербайджана, М.Ибрагимгызы подробно рассказала о деятельности Общины, ее повестке дня, изгнании азербайджанцев из Армении.

Она отметила, что проведенная Арменией этническая чистка и недопущение возвращения западных азербайджанцев в свои дома являются нетерпимостью и дискриминацией.

М.Ибрагимгызы подчеркнула, что Община Западного Азербайджана уважает территориальную целостность и суверенитет государств, и основной ее миссией является продвижение фундаментальных прав человека.