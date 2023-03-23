На заседании комитета ПАСЕ обсудили ущерб культурному наследию Азербайджана

В преддверии весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париже состоялось заседание комитета учреждения по культуре, науке, образованию и СМИ.

В преддверии весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париже состоялось заседание комитета учреждения по культуре, науке, образованию и СМИ.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в дискуссиях по докладу "Борьба с уничтожением культурной идентичности в условиях войны и мира" также принял участие представитель ЮНЕСКО.

Хотя украинский спикер ПАСЕ Евгения Кравчук в своем докладе сделала акцент на своей стране, также были широко обсуждены последствия, вызванные аналогичной проблемой в других странах-участницах. Принимавший участие в дискуссиях член комитета Рафаэль Гусейнов сказал что, хотя каждый народ создает свое культурное наследие, в целом такое наследие носит общечеловеческий характер и принадлежит всем. Поэтому каждый должен защищать культурное наследие.

Р.Гусейнов отметил, что в период 30-летней оккупации территорий Азербайджана культурному наследию страны был нанесен серьезный удар, сославшись на конкретные факты, рассказал европейским депутатам об ущербе, нанесенном нашему культурному наследию. Он сообщил об уничтожении армянскими оккупантами памятников нашего культурного наследия, было отмечено, что в селе Бояхмедлы Агдамского района разрушена статуя возрастом 2 200 лет.

Азербайджанский депутат подчеркнул, что за этот период было приведено в негодность и захвачено более 100 тысяч культурных памятников национального и мирового значения Азербайджана, уничтожено около 500 исторических и более 100 археологических памятников, 22 музея.

Напомнив, что еще 27 июня 2001 года Парламентская ассамблея приняла отдельную рекомендацию № 9147 под названием "Уничтожение и захват культурного наследия Азербайджана" об ущербе, причиненном Арменией культурному наследию Азербайджана, Рафаэль Гусейнов добавил, что недавние заявления армянской стороны о нанесении ущерба их культурному наследию являются безосновательными, представляют собой попытку ложно представить виновного в качестве потерпевшего.

В заключение Рафаэль Гусейнов констатировал, что Азербайджан всегда чувствителен к вопросам, связанным с культурным наследием.