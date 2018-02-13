На заседании Комитета ПА Евронест в Тбилиси была пресечена армянская провокация

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Тбилиси. 13 февраля. REPORT.AZ/ На состоявшемся 13 февраля в Тбилиси заседании Комитета ПА Евронест по социальным вопросам был заслушан отчет об экономическом развитии и инвестиционных возможностях Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, выступивший на заседании заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Черкезишвили назвал Азербайджан лидером среди инвесторов Грузии.

Подобные заявления замминистра разгневали армянских депутатов, начавших распространять лживую информацию об Азербайджане, стремясь нанести вред азербайджано-грузинской дружбе.

Член азербайджанской делегации, сопредседатель Комитета по социальным вопросам Евронест Малахат Ибрагимгызы привлекла внимание заседателей к распространяемой армянскими депутатами дезиинформации. Она отметила, что в Азербайджане приняты прогрессивные законы, обеспечивающие демократию и свободу слова, защиту прав человека в стране: "Это подтверждают и международные организации. Азербайджан и Грузия реализуют в регионе такие масштабные проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Эти проекты представляют особую важность и с точки зрения развития и безопасности Европы".

M.Ибрагимгызы коснулась и оккупации Арменией азербайджанских террориторий: "К сожалению, представители Армении, погрязшей в невежестве, голоде и нищете, не видят реалий. Всем прекрасно известно, что Армения - государство-оккупант, поддерживающее терроризм. Террористический акт, совершенный в Ереване в 1999 году, отказ Армении от деоккупации азербайджанских территорий являются наглядным тому доказательством. Армянские делегаты хотят отвлечь внимание международной общественности от своих проблем, нанести ущерб азербайджано-грузинским отношениям. Полагаю, это недопустимо".

Выступление M.Ибрагимгызы было встречено с одобрением. После этого армянские депутаты отказались от второго выступления.