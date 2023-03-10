На X Глобальном Бакинском форуме прошли обсуждения по вопросам миграции

В Баку продолжает работу X Глобальный Бакинский форум на тему “Мир сегодня: вызовы и надежды”.

В Баку продолжает работу X Глобальный Бакинский форум на тему “Мир сегодня: вызовы и надежды”.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия состоялось очередное панельное заседание на тему ”Миграция как симптом глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов“.

На заседании под модераторством президента платформы Globethics.net Вальтера Фуста выступили премьер-министр Латвии в 2014-2016 годах Лаймдота Страуюма, премьер-министр Молдовы в 2015 году Кирилл Габурич, начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов, бывший генеральный директор ISESCO Абдулазиз Альтвайри и другие лица.

Вусал Гусейнов отметил, что миграция является актуальным вопросом в мировой повестке дня: "Во время пандемии COVID-19 действовали строгие правила. Изменение климата также сказывается на миграционных показателях. В настоящее время мы также рассматриваем миграцию как фактор развития”.

Глава службы подчеркнул, что после обеспечения территориальной целостности Азербайджана были созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев на родину предков.

Панельное заседание продолжилось выступлениями.