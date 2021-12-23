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Глава МИД: На встрече в Исламабаде приняты важные решения по преодолению кризиса в Афганистане

Глава МИД: На встрече в Исламабаде приняты важные решения по преодолению кризиса в Афганистане Гуманитарные последствия кризиса в Афганистане начиная с августа этого года угрожают жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей
Внешняя политика
23 декабря 2021 г. 13:53
Глава МИД: На встрече в Исламабаде приняты важные решения по преодолению кризиса в Афганистане
Джейхун Байрамов

Гуманитарные последствия кризиса в Афганистане начиная с августа этого года угрожают жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции.

По его словам, по итогам 17-ого внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, прошедшего в столице Пакистана Исламабаде, был принят ряд важных решений для преодоления последствий гуманитарного кризиса в Афганистане.

Было решено создать Фонд гуманитарного доверия под эгидой Исламского банка развития, а также учредить программу продовольственной безопасности Афганистана, и создать два логистических центра, один из которых будет в Пакистане.

В целях более эффективной координации усилий ОИС по стабилизации ситуации в Афганистане учреждена должность специального представителя ОИС по Афганистану, а также принято решение усилить миссию ОИС в Афганистане в плане экономических и человеческих ресурсов.

По словам Д. Байрамова, Азербайджан всегда поддерживал и помогал Афганистану. "Азербайджан был первой страной не являющейся членом НАТО и оказывающей помощь этой стране и стал одной из последних стран, чей контингент покинул ее во время эвакуации".

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович в свою очередь также выразила свою озабоченность гуманитарной ситуацией в Афганистане, отметив, что вопрос гендерного равенства также является большой проблемой в этой стране. Она призвала, чтобы женщины Афганистана были наделены равными правами.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "İslamabadda Əfqanıstan böhranına dair mühüm qərarlar verilib"

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