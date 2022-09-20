На встрече с Блинкеном и Мирзояном Байрамов рассказал о провокациях Армении

19 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном по иници

19 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Байрамов обратил внимание на позицию Азербайджана по обеспечению мира в регионе в постконфликтный период и необходимые шаги в этом направлении.

Байрамов подчеркнул, что 12-14 сентября Армения, осуществляя провокации и нападения на Азербайджан, спровоцировала столкновения, а также факт нарушения Арменией достигнутого в течение нескольких часов предварительного соглашения о прекращении огня, что привело к дополнительным потерям. Он отметил, что Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе как сторона, проводящая в регионе широкомасштабные восстановительные работы и размещающая там бывших вынужденных переселенцев.

Министр напомнил, что, Баку, несмотря на тяжелые последствия оккупации международно-признанных территорий Азербайджана в течение 30 лет, выдвинул предложение о подписании мирного договора сразу после 44-дневной Отечественной войны и последовательно выступает с инициативами в этом направлении. По его словам, несмотря на усилия Азербайджана в процессе нормализации отношений с Арменией, открытия коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также в гуманитарном направлении, Армения препятствует процессам и грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений.

Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул готовность к безотлагательным переговорам между лидерами в направлении обеспечения прочного мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и итогами встречи в Брюсселе.