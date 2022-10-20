На встрече официальных лиц Азербайджана и Ирана выражена обеспокоенность загрязнением реки Араз

В ходе встречи официальных лиц Азербайджана и Ирана была выражена озабоченность загрязнением Арменией реки Араз, а также доведена до внимания необходимость совместных усилий по защите окружающей среды и охране реки.

В ходе встречи официальных лиц Азербайджана и Ирана была выражена озабоченность загрязнением Арменией реки Араз, а также доведена до внимания необходимость совместных усилий по защите окружающей среды и охране реки.

Как сообщает Report, этот вопрос был затронут 20 октября в ходе встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Ирана Али Саладжеге.

На встрече с удовлетворением было отмечено о наличии высокого политического диалога между Азербайджаном и Ираном, которые в текущем году отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Стороны отметили об успешном развитии дружественных и добрососедских отношений между странами в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, культурной, экологической сферах.

В то же время было отмечено, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе создаст широкие возможности для сотрудничества.

Была особо подчеркнута важность объединения усилий прикаспийских стран для решения экологических проблем.