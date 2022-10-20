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На встрече официальных лиц Азербайджана и Ирана выражена обеспокоенность загрязнением реки Араз

На встрече официальных лиц Азербайджана и Ирана выражена обеспокоенность загрязнением реки Араз В ходе встречи официальных лиц Азербайджана и Ирана была выражена озабоченность загрязнением Арменией реки Араз, а также доведена до внимания необходимость совместных усилий по защите окружающей среды и охране реки.
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 14:32
На встрече официальных лиц Азербайджана и Ирана выражена обеспокоенность загрязнением реки Араз

В ходе встречи официальных лиц Азербайджана и Ирана была выражена озабоченность загрязнением Арменией реки Араз, а также доведена до внимания необходимость совместных усилий по защите окружающей среды и охране реки.

Как сообщает Report, этот вопрос был затронут 20 октября в ходе встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Ирана Али Саладжеге.

На встрече с удовлетворением было отмечено о наличии высокого политического диалога между Азербайджаном и Ираном, которые в текущем году отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Стороны отметили об успешном развитии дружественных и добрососедских отношений между странами в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, культурной, экологической сферах.

В то же время было отмечено, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе создаст широкие возможности для сотрудничества.

Была особо подчеркнута важность объединения усилий прикаспийских стран для решения экологических проблем.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Iranian officials express concern over Armenia's pollution of Araz River
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran rəsmilərinin görüşündə Ermənistanın Araz çayını çirkləndirməsindən narahatlıq ifadə olunub

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