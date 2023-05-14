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На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата

На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата На состоявшейся 14 мая в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля было выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата, который служит нормализации отношений между Арменией и
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 14:15
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата

На состоявшейся 14 мая в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля было выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата, который служит нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, на встрече глава государства выразил признательность президенту Совета Европейского Союза за приглашение в Брюссель.

Обе стороны выразили удовлетворение возобновлением Брюссельского формата процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за усилия, прилагаемые в этом направлении.

В ходе беседы обсуждались события, произошедшие в последние месяцы в связи с отношениями между Азербайджаном и Арменией, вашингтонские переговоры, ситуация на азербайджано-армянской границе, а также повестка дня предстоящей сегодня трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Satisfaction with resumption of Brussels format voiced during Ilham Aliyev - Charles Michel meeting
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Şarl Mişelin görüşündə Brüssel formatının bərpasından məmnunluq ifadə olunub

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