На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата

На состоявшейся 14 мая в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля было выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата, который служит нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает командированный в Брюссель корреспондент
Обе стороны выразили удовлетворение возобновлением Брюссельского формата процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за усилия, прилагаемые в этом направлении.
В ходе беседы обсуждались события, произошедшие в последние месяцы в связи с отношениями между Азербайджаном и Арменией, вашингтонские переговоры, ситуация на азербайджано-армянской границе, а также повестка дня предстоящей сегодня трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.