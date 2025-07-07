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В Баку обсуждены планы делимитации и демаркации границы с Арменией

В Баку обсуждены планы делимитации и демаркации границы с Арменией На встрече азербайджанских дипломатов в Баку обсуждены планы делимитации и демаркации границы с Арменией
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 22:39
В Баку обсуждены планы делимитации и демаркации границы с Арменией

В рамках шестой панели "Каспийское море, делимитация границ, международные договоры" 9-го совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" в Баку были обсуждены планы по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, основным докладчиком выступил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов.

В рамках панельной дискуссии были обсуждены текущая ситуация по определению правового статуса Каспийского моря, планы по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы развития двусторонней и многосторонней международно-правовой базы.

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Версия на азербайджанском языке Diplomatların müşavirəsində Ermənistanla delimitasiyası və demarkasiya planları müzakirə olunub

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