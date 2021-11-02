На VIII Глобальном форуме в Баку обсудят ситуацию в мире после COVID-19

4-6 ноября в Баку состоится восьмой Бакинский глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви

4-6 ноября в Баку состоится VIII Бакинский глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви.

Как передает Report, форум будет состоять из различных панелей на темы "Новый мировой порядок после COVID-19", "Новая мировая экономика", "Мир, безопасность и права человека: в новую эпоху", "Как совместить борьбу с изменением климата и удовлетворение глобальных потребностей в энергии", "Изменение климата и устойчивое развитие", "Здравоохранение и вакцинация населения", "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" и другие.

Форум пройдет в гибридном формате – представители из разных стран примут участие как очно, так и в режиме видеоконференции. На мероприятии выступят местные и зарубежные эксперты, политические и экономические деятели, представители международных организаций и многие другие.

Глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви ежегодно проводится с 2013 года и является площадкой для обсуждения текущей международной ситуации и наиболее серьезных угроз для мира и безопасности.