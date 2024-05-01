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На VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу прошла пленарная сессия по вопросам мира и безопасности

На VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу прошла пленарная сессия по вопросам мира и безопасности В Баку состоялась пленарная сессия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог между поколениями во имя мира и глобальной безопасности".
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 13:26
На VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу прошла пленарная сессия по вопросам мира и безопасности

В Баку состоялась пленарная сессия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог между поколениями во имя мира и глобальной безопасности".

Как сообщает Report, в сессии приняли участие представители молодежи из Ливана, Малави, Индонезии, Великобритании, Азербайджана, Франции и стран Африки.

Участники поделились своим опытом и рассказали о проделанной работе по содействию миру и безопасности, решению таких проблем, как насилие и распространение дезинформации в СМИ. Они коснулись положительного влияния спорта на жизнь молодежи, подчеркнув, что сотрудничество в этой сфере необходимо расширять.

Представители молодежи поблагодарили Азербайджан за созданную для них платформу и высоко оценили полученный на форуме опыт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda sülh və qlobal təhlükəsizliklə bağlı plenar sessiya keçirilir

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