О нас

На территории стран ОТГ будут созданы совместные центры по борьбе с последствиями стихийных бедствий

На территории стран ОТГ будут созданы совместные центры по борьбе с последствиями стихийных бедствий Министры по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили на заседании в Баку создание совместных центров по борьбе с последствиями стихий на территории стран-членов организации.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 13:17
На территории стран ОТГ будут созданы совместные центры по борьбе с последствиями стихийных бедствий

Министры по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили на заседании в Баку создание совместных центров по борьбе с последствиями стихий на территории стран-членов организации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров по итогам второй встречи министров ОТГ, организованной в Баку.

Министр напомнил, что десятый саммит ОТГ пройдет в октябре в Казахстане.

"Документы будут подписаны по итогам саммита. В частности, на территории стран ОТГ планируется создать несколько совместных центров", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türk dövlətləri ərazilərində təbii fəlakətlərlə bağlı birgə mərkəzlər yaradılacaq

Самое важное

Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi