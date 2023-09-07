На территории стран ОТГ будут созданы совместные центры по борьбе с последствиями стихийных бедствий

Министры по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили на заседании в Баку создание совместных центров по борьбе с последствиями стихий на территории стран-членов организации.

Министры по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили на заседании в Баку создание совместных центров по борьбе с последствиями стихий на территории стран-членов организации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров по итогам второй встречи министров ОТГ, организованной в Баку.

Министр напомнил, что десятый саммит ОТГ пройдет в октябре в Казахстане.

"Документы будут подписаны по итогам саммита. В частности, на территории стран ОТГ планируется создать несколько совместных центров", - сказал он.