На телеканале "Россия 24" вышла передача, посвященная независимости Азербайджана

На телеканале "Россия-24" прошел показ передачи "Формула власти", посвященной 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На телеканале "Россия-24" прошел показ передачи "Формула власти", посвященной 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, неизменный ведущий "Формулы власти", первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман открыл передачу кадрами десятилетней давности, где Президент Ильхам Алиев делится планами развития страны.

И за эти годы все они стали реальностью. В передаче рассказывается о глобальных энергетических и транспортных проектах, реализованных по инициативе Азербайджана, динамичном развитии страны во всех областях, растущем авторитете страны, успешно председательствующей в международных организациях, в частности в Движении неприсоединения, оказывающей большую гуманитарную помощь развивающимся странам во время пандемии коронавируса, что получило высокую оценку ВОЗ.

Была решена главная проблема Азербайджана, остался в прошлом нагорно-карабахский конфликт. В интервью Президент Ильхам Алиев рассказал о восстановлении территориальной целостности страны, про освобождение исконно азербайджанских земель. В передаче представлены кадры процесса восстановления освобожденных земель, визитов главы азербайджанского государства на земли Карабаха.

Михаил Гусман особо отметил царящую испокон веков в Азербайджане атмосферу толерантности к представителям различных национальностей и вероисповедания, о которой, как подчеркнул ведущий, он знает не понаслышке. "Мультикультурализм у азербайджанцев в крови", - акцентирует Михаил Гусман.

В передаче шла речь и об активно развивающихся азербайджано-российских отношениях. С теплыми пожеланиями процветания Азербайджану Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с юбилеем. Глава азербайджанского государства рассказал об успешных связях между Азербайджаном и Россией, расширяющихся во всех областях, в особенности в гуманитарной сфере.