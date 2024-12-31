На Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке состоялась информационная акция, посвященная 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке состоялась информационная акция, посвященная 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает американское бюро Report, проект был организован Федерацией азербайджано-американской молодежи (AAYF) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

На одном из центральных LED-экранов площади транслировались видеоматериалы, демонстрирующие историю Азербайджана, его национальные традиции, карту с отображением территориальной целостности, государственный флаг, а также национальные костюмы и танцы.

Члены AAYF, являющиеся азербайджанскими студентами, обучающимися в США, информировали туристов и местных жителей, посещающих площадь, о проводимой акции. Мероприятие будет проходить в течение всего дня.