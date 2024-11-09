На Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы Азербайджана

На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла информационная акция, приуроченная к 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла информационная акция, приуроченная к 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report , проект был организован Федерацией азербайджано-американской молодежи (AAYF) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Азербайджанские студенты, обучающиеся в США под руководством председателя AAYF Лейлы Аслановой информировали туристов и местных американцев об историческом Дне Победы Азербайджана.

Наши соотечественники с трехцветным флагом Азербайджана скандировали лозунги "Да здравствует Азербайджан", "С Днем Победы, Азербайджан". Туристы, посещающие площадь, делали фото с азербайджанским флагом.

Кроме того, на гигантских LED-экранах на площади Таймс-сквер демонстрировалась карта Азербайджана, а автомобиль с LED-экраном, на котором были изображены лозунг "8 Ноября - День Победы Азербайджана!" и Харыбюльбюль, считающийся символом Победы, двигался вокруг площади и остановился на 42-й улице.

Информационная акция продлится до утренних часов.