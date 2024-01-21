На Таймс-сквер в Нью-Йорке почтили память шехидов 20 Января

Азербайджанская исполнительница кяманчи Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке с концертной программой, посвященной памяти шехидов 20 Января.
Об этом сообщает американское бюро
Молодая музыкантка исполнила на фоне азербайджанского флага композиции "Гвоздика", "Колыбельная", мугам "Шуштер" Васифа Адыгёзялова, "Концерт для кяманчи и симфонического оркестра" Гаджи Ханмамедова, "Я ищу тебя" Фикрета Амирова, "Страдания Комде" Арифа Меликова.
Выступление артиста привлекло внимание местных жителей и туристов, посещающих площадь. Им была представлена подробная информация о страшных преступлениях, произошедших 34 года назад, 20 января 1990 года против азербайджанцев.
Концертная программа, состоявшаяся с официального разрешения полицейского управления Нью-Йорка, длилась около одного часа.