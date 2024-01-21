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На Таймс-сквер в Нью-Йорке почтили память шехидов 20 Января

На Таймс-сквер в Нью-Йорке почтили память шехидов 20 Января Азербайджанская исполнительница кяманчи Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке с концертной программой, посвященной памяти шехидов 20 Января.
Внешняя политика
21 января 2024 г. 12:04
На Таймс-сквер в Нью-Йорке почтили память шехидов 20 Января

Азербайджанская исполнительница кяманчи Шабнам Гусейн выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке с концертной программой, посвященной памяти шехидов 20 Января.

Об этом сообщает американское бюро Report.

Молодая музыкантка исполнила на фоне азербайджанского флага композиции "Гвоздика", "Колыбельная", мугам "Шуштер" Васифа Адыгёзялова, "Концерт для кяманчи и симфонического оркестра" Гаджи Ханмамедова, "Я ищу тебя" Фикрета Амирова, "Страдания Комде" Арифа Меликова.

Выступление артиста привлекло внимание местных жителей и туристов, посещающих площадь. Им была представлена подробная информация о страшных преступлениях, произошедших 34 года назад, 20 января 1990 года против азербайджанцев.

Концертная программа, состоявшаяся с официального разрешения полицейского управления Нью-Йорка, длилась около одного часа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkun məşhur “Times Square” meydanında 20 Yanvar şəhidləri anılıb

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