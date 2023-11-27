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Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС

Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС На стенах здания посольства Израиля в Азербайджане размещены фотографии заложников ХАМАС, взятых в плен в результате войны в Израиле.
Внешняя политика
27 ноября 2023 г. 17:41
Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС

На стенах посольства Израиля в Азербайджане размещены фотографии заложников ХАМАС, взятых в плен в результате войны в Израиле.

Как передает Report, об этом говорится в публикации заместителя посла Израиля в Азербайджане Йоава Быстрицкого в социальной сети "Х".

"Стены нашего посольства рассказывают об этом. Мы рады каждому ребенку и взрослому, вернувшемуся из жестокого плена, но очень многие все еще находятся в Газе. Террористы ХАМАС - это те, кто убивал и похищал невинных людей", - отмечает он.

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Версия на английском языке Photos of hostages taken by Hamas placed on walls of building of Israeli embassy in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin binasının divarlarına HƏMAS-ın girov götürdüyü şəxslərin fotoları yerləşdirilib

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