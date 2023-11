Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС

На стенах посольства Израиля в Азербайджане размещены фотографии заложников ХАМАС, взятых в плен в результате войны в Израиле.

Как передает Report, об этом говорится в публикации заместителя посла Израиля в Азербайджане Йоава Быстрицкого в социальной сети "Х".

"Стены нашего посольства рассказывают об этом. Мы рады каждому ребенку и взрослому, вернувшемуся из жестокого плена, но очень многие все еще находятся в Газе. Террористы ХАМАС - это те, кто убивал и похищал невинных людей", - отмечает он.