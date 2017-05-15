На Совете ЕС в Брюсселе обсудят подготовку к саммиту Восточного партнерства

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Подготовительные дебаты по предстоящему в ноябре саммиту Восточного партнерства пройдут сегодня на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник в Брюсселе.

"Сегодня состоятся своего рода подготовительные дебаты к саммиту", - сказал чиновник ЕС.

От отметил, что 19 июня в Люксембурге состоится очередная встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства, а 24 ноября в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства.

По мнению источника, сегодняшние обсуждения "будут своевременной возможностью для министров подчеркнуть наши обязательства по развитию двусторонних и многосторонних отношений с шестью странами "Восточного партнерства" (Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью) и это также великолепный повод подвести итог прогресса по всем приоритетным проектам".

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что на Совете ЕС "не будет особых акцентов" на отдельных странах программы, однако министры могут поднять специальные вопросы по ним.