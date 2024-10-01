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На совещании ОБСЕ поднят вопрос о восстановлении прав изгнанных из Армении азербайджанцев

На совещании ОБСЕ поднят вопрос о восстановлении прав изгнанных из Армении азербайджанцев 16:08
Внешняя политика
1 октября 2024 г. 16:40
На совещании ОБСЕ поднят вопрос о восстановлении прав изгнанных из Армении азербайджанцев

Руководитель Общественного объединения просвещения молодежи "Гызылбаш" и медиа-группы "Yeni Çağ" Агиль Алескер на ежегодном совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве потребовал восстановить права азербайджанцев, изгнанных с исторических земель в Западном Азербайджане (нынешняя территория Армении).

Как сообщает Report, ежегодное совещание, посвященное обсуждению прав человека, фундаментальных свобод и конфликтов на пространстве ОБСЕ, собрало послов и дипломатов из 57 стран.

Алескер в своем выступлении призвал Армению восстановить права изгнанных с этих земель азербайджанцев и дать им возможность посещать могилы предков на исторических землях в Западном Азербайджане.

"Я требую здесь восстановления нарушенных прав более пятисот тысяч азербайджанцев, изгнанных с исторических земель. Мы хотим, чтобы нам вернули право посещать Западный Азербайджан, чтобы Армения предоставила возможность пятистам тысячам наших граждан посещать могилы предков на исторической азербайджанской земле", - заявил Алескер.

Он отметил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, хотя исторически эти земли принадлежали Азербайджану.

"Мы хотим, чтобы Армения как можно скорее пришла к миру, чтобы на Кавказе воцарился мир. Посещение родины предков - самое естественное право человека", - резюмировал Агиль Алескер.

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Версия на азербайджанском языке Aqil Ələsgər: Qərbi Azərbaycana qayıdış hüququmuz bərpa olunmalıdır

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