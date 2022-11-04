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На сороковины убитой в Иране азербайджанской поэтессы собрались тысячи людей

На сороковины убитой в Иране азербайджанской поэтессы собрались тысячи людей 3 ноября тысячи людей приняли участие в сороковинах азербайджанской поэтессы Хадис Наджафи, убитой в иранском городе Кередж.
Внешняя политика
4 ноября 2022 г. 16:49
На сороковины убитой в Иране азербайджанской поэтессы собрались тысячи людей

3 ноября тысячи людей приняли участие в сороковинах азербайджанской поэтессы Хадис Наджафи, убитой в иранском городе Кередж.

Как сообщает Report, информация об этом распространена в социальных сетях.

Отмечается, что пришедшие выразили протест против действующего режима с плакатами "Смерть диктатору" и др., призывали граждан принять активное участие в сороковинах азербайджанской поэтессы.

Тысячи людей собрались у могилы 22-летней поэтессы и литератора Х.Наджафи, убитой 23 сентября во время мирной акции протеста на бульваре "Ирем" в городе Кередж.

Правительственные силы с вертолетов применили звуковые бомбы и слезоточивый газ против собравшихся.

Протестующие перевернули и подожгли автомобиль сил безопасности.

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Версия на азербайджанском языке İranda öldürülən azərbaycanlı şairənin qırx mərasiminə minlərlə insan toplaşıb

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