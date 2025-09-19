Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут заседание МПК

    На следующей неделе в Тегеране состоится заседание ирано-азербайджанской совместной межправительственной комиссии (МПК) экономическому сотрудничеству.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Azad İran, об этом проинформировал заместитель председателя Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Хусейн Пирмоэззен на встрече с послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

    Он сообщил, что на встрече также ожидается участие вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

    Пирмоэззен также обратил внимание на то, что между двумя странами планируется создание логистического порта и совместного промышленного городка в Билясуварской зоне свободной торговли и промышленности.

    По его словам, эти проекты будут реализованы с согласия президентов Ирана и Азербайджана и с одобрения Совместной экономической комиссии. В настоящее время продолжаются технические процессы по реализации соглашений.

    Пирмоэззен отметил, что ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Ардебиль-Баку также откроет новые возможности для сельскохозяйственного экспорта региона. По его мнению, эта железная дорога облегчит доступ в Россию и значительно снизит логистические расходы.

    Он также подчеркнул, что время ожидания коммерческих грузовиков на границе сократилось с одной недели до 48 часов. В случае перехода таможенных операций на 24-часовой режим объем перевозок еще больше увеличится.

    Gələn həftə İran-Azərbaycan Müştərək İqtisadi Komissiyasının iclası keçiriləcək

