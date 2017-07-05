На сессии ПА ОЧЭС на обсуждение вынесут вопрос об убийстве армянами гражданского населения - ВИДЕО

Стамбул. 5 июля. REPORT.AZ/ Вопрос о гибели местных жителей Гулиевой Сахибы и Гулиевой Захры в результате диверсии и обстрела вооруженными силами Армении села Алыханлы Физулинского района будет поднят на 49-й сессии Генассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

Об этом турецкому бюро Report заявил руководитель азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС, народный депутат Эльдар Гулиев.

Депутат заявил, что в своем выступлении он представит участникам заседания информацию о совершенной вчера провокации и отметит о продолжении по сей день армянами грязных деяний.

На мероприятии Азербайджан представляют руководитель делегации азербайджанского парламента в ПА ОЧЭС Эльдар Гулиев, заместитель председателя ПА ОЧЭС Муса Гулиев, депутаты Жаля Алиева и Афлатун Амашов.