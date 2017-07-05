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    На сессии ПА ОЧЭС на обсуждение вынесут вопрос об убийстве армянами гражданского населения - ВИДЕО

    Участникам заседания представят информацию о совершенной вчера провокации

    Стамбул. 5 июля. REPORT.AZ/ Вопрос о гибели местных жителей Гулиевой Сахибы и Гулиевой Захры в результате диверсии и обстрела вооруженными силами Армении села Алыханлы Физулинского района будет поднят на 49-й сессии Генассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

    Об этом турецкому бюро Report заявил руководитель азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС, народный депутат Эльдар Гулиев.

    Депутат заявил, что в своем выступлении он представит участникам заседания информацию о совершенной вчера провокации и отметит о продолжении по сей день армянами грязных деяний. 

    На мероприятии Азербайджан представляют руководитель делегации азербайджанского парламента в ПА ОЧЭС Эльдар Гулиев, заместитель председателя ПА ОЧЭС Муса Гулиев, депутаты Жаля Алиева и Афлатун Амашов

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