На сессии ООН подняли вопрос о разрушении азербайджанского наследия в Иреване

На 51-й сессии Совета по правам человека ООН был затронут вопрос об актах вандализма, совершенных в отношении исторических, религиозных и культурных памятников Азербайджана в Иреване.

На 51-й сессии Совета по правам человека ООН был поднят вопрос об актах вандализма, совершенных в отношении исторических, религиозных и культурных памятников Азербайджана в Иреване.

Как сообщает Report, представитель Международного института права и развития (International Institute for Rights and Development-Geneva, IRDG) Асмита Байдья в своем выступлении заявила, что в городе Иреван, откуда в XIX-XX веках насильно депортировали местное азербайджанское население, был совершен беспрецедентный культурный геноцид против азербайджанского наследия.

Представитель IRDG сказала, что организованный государством культурный вандализм в Иреване стал частью масштабной антиазербайджанской кампании, направленной на уничтожение всех вещественных доказательств принадлежности города азербайджанцам: "Несмотря на то, что в начале XX века в Иреване было зарегистрировано 310 мечетей, сегодня в городе осталась только одна - Голубая мечеть".

Асмита Байдья напомнила, что армяне в ХХ веке трижды поджигали Голубую мечеть, и эти акты вандализма происходили одновременно с изгнанием местных азербайджанцев из города в 1918, 1955 и 1988 годах. Было обращено внимание на то, что Армения сдала мечеть в аренду Ирану на 99 лет.

В заключение было отмечено, что искажение культурного наследия Азербайджана в Иреване наблюдается не только в отношении мечетей, но и в отношении других артефактов, принадлежащих нашему народу.