На саммите Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация

На неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация.

На неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июля, принимая генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева в Шуше.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств отметил важность Карабахской декларации, которая будет принята по итогам Саммита, с точки зрения развития организации и реализации предстоящих целей и расценил ее как историческое заявление.

Президент Азербайджана заявил, что Карабахская декларация, которая будет подписана с участием глав государств и правительств, носит исторический характер и придаст серьезный импульс развитию сотрудничества в различных сферах.