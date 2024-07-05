О нас

На саммите Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация

На саммите Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация На неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 19:41
На саммите Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация

На неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше будет подписана Карабахская декларация.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июля, принимая генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева в Шуше.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств отметил важность Карабахской декларации, которая будет принята по итогам Саммита, с точки зрения развития организации и реализации предстоящих целей и расценил ее как историческое заявление.

Президент Азербайджана заявил, что Карабахская декларация, которая будет подписана с участием глав государств и правительств, носит исторический характер и придаст серьезный импульс развитию сотрудничества в различных сферах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada TDT-nin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Qarabağ Bəyannaməsi imzalanacaq

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял в Шуше президента Турецкой Республики Северного Кипра
Ильхам Алиев принял в Шуше президента Турецкой Республики Северного Кипра
5 июля 2024 г. 20:05
Президент: Тюркский мир является одним из наиболее приоритетных направлений внешней политики Азербайджана
Президент: Тюркский мир является одним из наиболее приоритетных направлений внешней политики Азербайджана
5 июля 2024 г. 19:31
Президенты Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана совершили прогулку по Шуше
ФотоПрезиденты Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана совершили прогулку по Шуше
5 июля 2024 г. 18:57
Мирзоян заявил о важности подписания мирного договора между Ереваном и Баку
Мирзоян заявил о важности подписания мирного договора между Ереваном и Баку
5 июля 2024 г. 17:31
СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения
СНГ готов направить наблюдателей на выборы в Азербайджане после официального приглашения
5 июля 2024 г. 16:42
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции Хакана Фидана
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции Хакана Фидана
5 июля 2024 г. 16:41
Мирзиёев прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ
Мирзиёев прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ
5 июля 2024 г. 16:25
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Фарид Шафиев: Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию
Фарид Шафиев: Маловероятно, что в Армении в короткие сроки изменят Конституцию
5 июля 2024 г. 16:14
Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ
Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ
5 июля 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi