На саммите НАТО Эрдоган поднимет вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей

“В ходе встреч на полях саммита лидеров стран-членов НАТО мы поднимем вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей”.

“В ходе встреч на полях саммита лидеров стран-членов НАТО мы поднимем вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая после пятничной молитвы на вопрос о нежелании Армении предоставлять карты минных полей Азербайджану.

"Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся снарядов. Призовем к поддержке процесса скорейшего разминирования", - сказал турецкий лидер.