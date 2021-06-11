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На саммите НАТО Эрдоган поднимет вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей

На саммите НАТО Эрдоган поднимет вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей “В ходе встреч на полях саммита лидеров стран-членов НАТО мы поднимем вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей”.
Внешняя политика
11 июня 2021 г. 16:44
На саммите НАТО Эрдоган поднимет вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей
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“В ходе встреч на полях саммита лидеров стран-членов НАТО мы поднимем вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая после пятничной молитвы на вопрос о нежелании Армении предоставлять карты минных полей Азербайджану.

"Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся снарядов. Призовем к поддержке процесса скорейшего разминирования", - сказал турецкий лидер.

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Версия на английском языке Erdogan to raise issue of Armenia's refusal to present landmine maps to Azerbaijan at NATO summit
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan NATO sammitində Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana verməməsi məsələsini qaldıracaq

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