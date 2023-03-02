На Саммите Контактной группы Движения неприсоединения была почтена память жертв землетрясения в Турции и Сирии

На проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по предложению президента Азербайджана Ильхама Алиева была почтена память жертв землетрясения в Турции и Сирии.

На проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по предложению президента Азербайджана Ильхама Алиева была почтена память жертв землетрясения в Турции и Сирии.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Прежде чем начать наши обсуждения, хочу обратить ваше внимание на следующее. Как вы все знаете, несколько недель назад в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение. Являясь одним из самых трагических стихийных бедствий современности, землетрясение унесло жизни десятков тысяч людей. Приглашаю всех участников этого саммита встать и почтить минутой молчания память погибших. Мы выражаем глубокую скорбь в связи с этой ужасной катастрофой и соболезнуем семьям и близким погибших, и желаем скорейшего выздоровления раненым".