​На рижском саммите Азербайджану будет сделано специальное предложение

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ ЕС окажет поддержку Грузии, Украине и Молдавии в осуществлении договоров об ассоциации на предстоящем в Риге саммите "Восточного партнерства".

Как передает Report, об этом в четверг на специальной пресс-конференции сообщил посол по особым поручениям по вопросам "Восточного партнерства" министерства иностранных дел Латвии Юрис Пойканс.

"У нас есть три договора об ассоциации - с Украиной, Молдавией и Грузией. К безвизовому режиму стремительно идут Грузия и Украина. Одним из самых важных знаков, которые они получат на рижском саммите, будет оказание поддержки со стороны ЕС в осуществлении этих договоров. Одновременно будет сделано специальное предложение Армении, Азербайджану и Белоруссии. Мы хотим строить отношения со всеми странами на принципах равенства", - сказал он, добавив, что во время саммита может быть разработан новый договор между Арменией и ЕС.

Кроме того, по его словам, предложения о дальнейшем сотрудничестве все еще ожидаются от Азербайджана, и в отношениях с Белоруссией также достигнут определенный прогресс.

В саммите примут участие председатель Евросовета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан. Страны "Восточного партнерства" будут представлены президентами, а Грузия - премьер-министром.