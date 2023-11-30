На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов

На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов.

На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Барда-Агдам (40 км)-Аскеран протяженностью 18 километров из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.