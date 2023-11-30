О нас

На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов

На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 13:51
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов

На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Барда-Агдам (40 км)-Аскеран протяженностью 18 километров из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan allocates nearly $3 million for reconstruction of Barda-Aghdam-Asgaran highway
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam-Əsgəran avtomobil yolunun yenidən qurulmasına beş milyon manat ayrılıb

Другие новости из категории

Действующий председатель ОБСЕ: Поддерживаем процесс по достижению мирного договора между Баку и Ереваном
Действующий председатель ОБСЕ: Поддерживаем процесс по достижению мирного договора между Баку и Ереваном
30 ноября 2023 г. 14:05
Глава МИД Азербайджана принимает участие на СМИД ОБСЕ в Скопье
Глава МИД Азербайджана принимает участие на СМИД ОБСЕ в Скопье
30 ноября 2023 г. 13:30
Началась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении на границе
Началась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении на границе
30 ноября 2023 г. 11:19
Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру
Омбудсмен: Такие страны, как Франция, препятствуют миру
30 ноября 2023 г. 11:09
Община Западного Азербайджана раскритиковала ЕС за оказание военной помощи Армении
Община Западного Азербайджана раскритиковала ЕС за оказание военной помощи Армении
30 ноября 2023 г. 11:03
Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов
Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов
30 ноября 2023 г. 10:55
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Северную Македонию
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Северную Македонию
30 ноября 2023 г. 07:50
Проведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира
ФотоПроведены политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира
29 ноября 2023 г. 20:04
Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию
Фуад Гусейналиев: Баку не только не отступает перед давлением, но ужесточает свою позицию
29 ноября 2023 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi