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На Пражской встрече Армения была вынуждена принять реалии

На Пражской встрече Армения была вынуждена принять реалии "Пражскую встречу следует расценивать как очередной успех азербайджанской дипломатии и президента Ильхама Алиева. Армения была вынуждена принять реалии".
Внешняя политика
8 октября 2022 г. 16:33
На Пражской встрече Армения была вынуждена принять реалии

"Пражскую встречу следует расценивать как очередной успех азербайджанской дипломатии и президента Ильхама Алиева. Армения была вынуждена принять реалии".

Об этом сообщил Report депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что в Праге было продолжено обсуждение затронутых на предыдущих встречах вопросов: "Пять основных условий, выдвинутых Азербайджаном, были приняты всеми сторонами. Армения признала нашу территориальную целостность, суверенитет, а также тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, и вопрос с проживающими там гражданами армянского происхождения является внутренним делом Азербайджана".

По его словам, на Пражской встрече была достигнута договоренность о том, что специальные комиссии в кратчайшие сроки подготовят текст мирного договора: "Ближе к концу этого месяца состоится очередная встреча комиссий. Если не произойдет каких-либо провокаций, то до конца этого года между Арменией и Азербайджаном может быть достигнут предварительный мир".

Отметим, что 6 октября в Праге состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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